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Gram altın rekora doymuyor. 1173 lirayı gördü

Gram altın rekor üstüne rekor kırıyor. Gram altın 1173 lira seviyesini görerek rekor kırdı

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 14:02
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Gram altın rekor üstüne rekor kırıyor. 1173 lirayı gördü

Gram altın rekora doymuyor. 1173 lirayı gördü
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Gram altın rekorları tek tek kırıyor. Önceki kapanışı 1167 lira olan gram altın, sabah seansında yüzde 0,47 yükseldi.1173 lirayı gören gram altın rekora doymuyor. Saat 13.56 itibariyle gram altın 1171 liradan işlem görüyor. 

Ons altın ise yüzde 0,52 yükselişle 1940 dolardan işlem görüyor.

Altın, negatif ABD verilerinin dünyanın en büyük ekonomisinde ekonomik daralma endişelerini artırmasıyla bu yıl yüzde 6’ya ulaşan değer kazancını korudu.

Çeyrek altın 1955 TL, yarım altın 3910 TL, cumhuriyet altını ise 7790 TL'den fiyatlanıyor. Reşat altın ise 7822 liradan işlem görüyor. 

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