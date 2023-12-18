Gram altın sene ne kadar kazandırdı?

Yıllardır insanlar daha fazla gelir elde etmek için farklı yollara başvurmuştur. Kimisi altına yönelirken kimisi kendine uygun yatırım araçlarını tercih ediyor. Altın yıllardır büyüklerimizden süregelmiş bir alışkanlık oldu. Yastık altı yatırımı olarak tercihlerimiz arasında yer alıyor. Tabi artık yastık altından ziyade dijital altın yatırımı da gözde oldu.

Altın grubundan gram altın son zamanlarda elde ettiği karla yatırımcısını sevindirmeyi başarıyor. Gram altının seneler içerisinde ki hızlı değişimi görenleri şaşırtıyor. Gram altın özellikle bu sene yatırımcısına neredeyse %100 kar ettirdi.

Gram altının yükselişine katkı sağlayan 2 elementin yükselişi, gram altını 2023’ün trendi haline getirdi.

Dolar/TL kurunda ki sert yükseliş ve ons altında ki yükselişlerin etkisiyle gram altında tarihi rekor seviyeler kırılıyor.

Gram altın 2 Ocak 2023 tarihinde 1.093 TL’den yeni yıla girdi.

4 Aralık 2023 tarihinde 1.994 TL’ye yükselerek rekor kırdı.

18 Aralık 2023 tarihinde 1.890 TL civarında hareketleniyor.