İslam Memiş altının dip yapacağı tarihi açıkladı. Altın alacaklar bu haber size. Bu tarihe kadar aldınız aldınız

Ekonomist İslam Memiş, katıldığı bir televizyon programında altının son durumunu ve 2024 yılında ne kadar zamlanabileceği hakkında açıklamalarda bulundu.

İslam Memiş, yaptığı açıklamada gram altının 2023 yılında zam şampiyonu olduğunu dile getirerek, gram altının yüzde 70’in üzerinde kar ettirdiğini söyledi.

“GRAM ALTININ FİZİKİ OLARAK 2000 TL SEVİYELERİNDE YILI TAMAMLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

İslam Memiş, 2024 yılı için ise altın fiyatlarında yeni rekorlar kırılacağını belirtti.

Memiş, "Ons altında ve dolar kurunda beraber bir yükseliş trendinin olduğunu düşündüğüm için 2024 yılında gram altında yeni rekorlar bekliyorum" dedi. Gram altının yıl sonuna 2000 küsür lirada kapatacağını tahmin ettiğini söyleyen Memiş, "2024 yılında bu seviyenin gram altında dip fiyat olacağını yılın ilk çeyreğinde 2150 TL, 2024 yılının ortalarında 2500 TL, yılın 3. Çeyreğinde ise 2700 TL seviyelerini beklemeye devam ediyorum” dedi.