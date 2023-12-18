Dolar ve euro bu sene ne kadar kazandırdı?

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Nermin Özkaya
Dolar ve euro bu sene ne kadar kazandırdı?
Birçoğumuz ek gelir elde etmek için elimizde avucumuzda ne varsa yatırım araçlarına yönlendirdik. Daha iyi bir gelecek daha iyi bir yaşam standardı için belki aylarca bekledik. Bu beklediğimiz süre işe yaradı mı? Hangimiz gülerken hangimiz elimizi başımıza koyduk?

2023 senesinde yatırımcılar, parasını yatıracak sıcak bir para akışı aradı. Kimisi yatırımlarını katlarken kimisi zarara uğradı. Güzel kar marjı yakalayanlar bu yılın en şanslıları.

Peki bu yıl bize en çok getiri sağlayan yatırım araçları neler? Enflasyona ve merkez bankalarının kararlarına karşı paramızı koruyup kar ettiren ürünler neler? Bize sağladığı katkı ile cebimize sıcak para girişi yaptıran 2023’ün trendi olan yatırım araçlarını sizler için derledik.

DOLAR/TL BU YIL NE KADAR KAZANDIRDI?

Türk Lirası, son yıllarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararları nedeniyle sert kayıplara maruz kaldı.

Yüksek enflasyon ve jeopolitik risklere karşı korumasız kalan Merkez Bankası, TL’nin yıl içinde büyük kayıplar vermesine neden oldu.

Özellikle bu durum önce Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu döneminde daha derinden hissedilmişti.

2023 senesini geride bırakmaya sayılı günler kala TL’de ki kayıplar devam ediyor. Peki Dolar/TL 2023 senesine kaçtan başladı şu an kaçta?

Dolar/TL kuru 2 Ocak 2023 senesine 18,58 seviyesinde başladı. O dönemde başkan Şahap Kavcıoğlu’ydu. Sene içerisinde uygulanan politikalar ve sözlü yönlendirmelerle TL’de ki kayıplar hızlandırıldı.

Dolar/TL 15 Aralık 2023 tarihinde 29,07 seviyesine yükselerek rekor tazeledi. Seneyi geride bırakmaya doğru giderken 18 Aralık tarihinde dolar/TL 28,95 seviyesinde hareketleniyor.

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EURO/TL 2023 BU YIL NE KADAR KAZANDIRDI?

TL’de ki kayıplar 2023 senesinde de tüm hızıyla devam etti.

Yüksek fiyat dalgalanmalarına maruz kalan TL, sene sonunda da bunu iliklerimize kadar hissettiriyor.

Enflasyon yükselmeye devam ediyor faizler artıyor ve TL’de ki kayıplar da atıyor. Bu da vatandaşları her açıdan olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Euro/TL 2023 senesine 19,90 seviyesinde başlamıştı. Euro/TL’de uygulanan politikaların kurbanı olan enstrümanlardan oldu. Kayıplar bu alanda da büyük oranda hissedildi.

15 Aralık 2023 tarihinde Euro/TL 32,01 seviyesini görerek yeni bir rekora imza attı.

2023 senesi geride kalmaya doğru hazırlanırken Euro/TL 31,70 seviyesinde bulunuyor.

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