Gram altında tarihi rekor. Piyasaları salladı

Altında dolar gibi durmak bilmiyor. Gram altın her gün rekor tazeliyor. Bugün 1327 lirayı gören gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı.

Gram altında tarihi rekor. Piyasaları salladı

Ons altın 1978 doları görürken, iç piyasada da gram altın yerinde durmuyor. Her gün rekor tazeleyen gram altın bugün yeni güne 1.327 liradan giriş yaptı. Gram altında bankalar arası fiyat farkı 100 TL olarak devam ediyor. Kuyumcudan gidip altın aldığınızda uluslararası fiyata 100 TL eklememiz gerekiyor.

Aradaki farkın nedeni ise yatırımcının altındaki yükseliş beklentisinin devam etmesi ve fiziki olarak altın talebinin hala yüksek olması olarak açıklayabiliriz. Tabiki doların interbank ile serbest piyasa arasındaki farklılığıda, gram altın fiyatına doğrudan yansıyor” ifadelerini kullandı.

GRAM ALTINDA HEDEF 1600 TL

Uzmanlar, orta ve uzun vadede dolar bugünün fiyatı 21 TL’de sabit kalsa da ons altındaki 2400 dolar beklentileri gram altını 1600 TL seviyelerinin üzerine taşıyabilir görüşünde.

Altın fiyatları şöyle

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