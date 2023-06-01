Seçim sonrası gram altından yeni rekor

Altın fiyatları güne rekorla başladı. Gram altının fiyatı 1312 Türk Lirası'na yükseldi.

Seçim sonrası gram altından yeni rekor

Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası gram altın yükselişe geçti.

Yukarı yönlü hareketini sürdüren altında Nisan ayının enflasyon verilerinin de açıklanmasıyla yükseliş hız kazandı.

İki haftadır neredeyse aralıksız yükselen ve günbegün rekor tazeleyen altın fiyatları Haziran ayının ilk gününde yeni zirvesini gördü.

Gram altın Nisan ayının son gününde 1306 lirayken Haziran ayında 1312 liraya ulaştı.

Güne 1.964 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.955 Dolar'dan,
2.244 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.244 TL'den,
9.224 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 9.224 TL'den,
15,72 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 15,59 TL'den fiyatlanıyor.

DOLAR VE EURO’DA SON DURUM

Dolar/TL gece saatlerinde kısa süreli 22,95’e kadar yükseldikten sonra bu sabah 20,82 TL’den işlem görüyor.

Euro/TL de 22,66 TL seviyelerine kadar yükseldi.

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