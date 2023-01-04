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Dünyaca ünlü baterist hayatını kaybetti

Earth, Wind & Fire grubunun bateristi ünlü müzisyen Fred White, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 09:36
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Grammy ödüllü Earth, Wind & Fire grubunun bateristi Fred White, hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü baterist hayatını kaybetti
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Grammy ödüllü Earth, Wind & Fire grubunun bateristi ABD'li müzisyen Fred White, hayatını kaybetti. Acı haberi Fred White'ın kardeşi ve grup üyesi Verdine White, Instagram hesabından duyurdu.

Verdine White, Fred'in ölümüne ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Ailemiz bugün inanılmaz ve yetenekli bir üyesini, sevgili kardeşimiz Frederick Eugene 'Freddie' White'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Cennette kardeşlerimiz Maurice, Monte ve Ronald'a katılıyor ve şimdi meleklerle davul çalıyor! Aile kadrosunda 4 numaralı kardeşti. Ama bundan daha fazlası evde ve ötesinde her zaman eğlenceli ve hoş bir şekilde yaramaz olan harika bir kardeşti...' Fred White'ın ölüm nedeni ise açıklanmadı.

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