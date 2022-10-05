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Green Card başvuru şartları nelerdir?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kalıcı ikamet etme imkanı tanıyan Green Card başvurusu bugün başladı. İşte başvuru şartları ve son başvuru tarihine dair detaylar...

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 16:47
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Green Card başvurusu nasıl yapılır

Green Card başvuru şartları nelerdir?
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ABD'de oturum ve çalışma hakkı tanıyan Green Card’ın başvuruları başladı.

İşte Green Card başvuruları hakkında merak edilen bazı sorular:

1. BAŞVURULAR HANGİ TARİHLER ARASINDA GERÇEKLEŞECEK?

ABD Freetown Büyükelçiliği'nin yayınladığı tarihe göre, bu sene Green Card başvuruları 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

2. BAŞVURU NEREDEN YAPILIYOR?

Green Card başvuruları dvprogram.state.gov sitesinden ücretsiz olarak yapılıyor. Başvuru yapmak için aracı bir şirkete para verilmesine gerek kalmıyor. Başvuru sitesinin dili İngilizce olduğundan sorulan sorular ve istenilenlerin iyi anlaşılarak doğru cevaplanmasına ve bilgilerin hatasız bir şekilde girilmesine dikkat edilmesi gerekiyor.

3. BAŞVURU YAPARKEN ÜCRET ÖDENİR Mİ?

Başvuru yaparken herhangi bir ücret ödenmesine gerek olmasa da çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanılması halinde, Amerika'ya gitmek amacıyla başvuru aşamasında farklı kalemlerde bazı ödemeler yapılması gerekiyor.

4. PASAPORT ŞART MI?

Önceki yıllarda Green Card başvuruları için pasaport şartı bulunsa da bu sene yapılacak çekilişte, başvuru yapmak isteyen adaylar, pasaportlarını yenilemeden başvuru yapabilecek.

5. SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu dvprogram.state.gov sitesindeki "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına, elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğrenebilecekler. Kurayı kazanamayanlar gelecek senelerde tekrar başvuru yapabilecek.

6. BAŞVURU ŞARTLARI

- Ülkenin, ABD hükümetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olması. Türkiye, bu hakka sahip olan ülkeler arasında bulunuyor. ABD, son 5 yıl içinde kendi sınırları içine toplamda 50 binden fazla göç vermiş olan ülkelere genellikle Green Card başvurusu hakkı tanımıyor.

- En az lise mezunu olmak.

- Eğer lise mezunu olma koşulu sağlanamıyorsa, bu durumda geçen son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir işte en azından 2 yıl süresince çalışmış olmak. Bu iş deneyiminin ABD'nin Çalışma Bakanlığı'na ait meslek unvanları listesi gözetilerek, orada bulunan uygun unvan karşılığına göre bildirilmesi gerekiyor.

- 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabiliyor.

- Green Card'ın resmi internet sayfası üzerinden başvuru yapmak.

- Başvuruda kullanılan fotoğrafın, gerekli ölçülerle ve mevcut görünüşle birebir uyumlu olması.

- Başvuru sonrası verilen numarayı bir yere not almanız gerekiyor.

- Green Card başvurusu internet üzerinden her başvuru döneminde yalnızca bir kez yapılabiliyor. Aynı yıl içinde aynı kişinin birden fazla başvuru gönderdiği tespit edilirse, başvuruları iptal edilerek diskalifiye ediliyor. Ancak farklı yıllarda açılan başvurularda aynı kişi yeniden Green Card başvurusu yapabiliyor. Green Card başvurusu sonucunda Green Card'a hak kazanıp kazanılmadığı, yine başvuru sistemi üzerinden, başvuru sonrasında verilen teyit iletisi onay kodu ile kontrol edilebiliyor.

7. İNGİLİZCE BİLMEK ŞART MI?

Başvuru sırasında İngilizce bilme zorunluluğu bulunmamakla birlikte, çekilişin kazanılması halinde İngilizce bilgisinin yeterliliğinin kanıtlanması gerekiyor.

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