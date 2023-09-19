Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gri listede yer alan bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

KAYNAK: AA
Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Editör: Osmancan EROK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucu, Güçlükonak ilçesi kırsalında, Jandarma SİHA desteğiyle düzenlenen Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonunda çıkan silahlı çatışmada, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Renas kod adlı Ramazan Eliçümüş'ün silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya’nın açıklaması şu şekilde:

“DÜN, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı güvenlik güçlerimizce düzenlenen operasyonda 1'i Kırmızı, 1'i Turuncu, 1'i de Gri kategoride yer alan toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmişti.

BUGÜN DE #Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarat çalışmalarına istinaden, Şırnak Güçlükonak kırsalında, J-SİHA desteğinde, JOPER, JÖH ve Jandarma Komando Karma Timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can AKDENİZ operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışma sonucu;

Bakanlığımız terörden arananlar listesinde GRİ kategoride yer alan Renas(K) adlı Ramazan Eliçümüş silahı ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Teröristin uzun namlulu silahlarla çok sayıda eyleme katıldığı, taciz atışlarında bulunduğu ve EYP yerleştirme olaylarına karıştığı tespit edildi.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

HAİNLERİN TEK TEK NEFESLERİNİ KESECEĞİZ!

SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZ AMANSIZCA DEVAM EDECEK!”

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