Gribe ve farenjite iyi gelen doğal çözüm nasıl hazırlanır? İşte ayrıntılar...

Kışın sıkça rastlanan hastalıklardan kurtulmanın doğal yollarını merak ediliyor. Bu meraka karşı uzmanların verdiği basit önerilere kulak vermeniz önerildi.

Bu karışım, bağışıklık sistemini güçlendirir, bakterileri öldürür ve öksürüğü dindirir. Bu karışımı, bağışıklığınızı artırmak ve mikroplarla ve öksürükle baş etmek için kullanabilirsiniz.

Uzmanlar, kış hastalıklarından korunmak için bağışıklık sistemini kuvvetlendiren ve öksürüğü önleyen bir karışım öneriyor.

Bu karışım, gribe ve farenjite de fayda sağlıyor. Fakat, bu karışımı denemeden önce alerjiniz olmadığından emin olun. Çünkü bazı kişiler soğana veya bala alerji gösterebiliyor.

GRİBE VE FARENJİTE DOĞAL ÇARE

Soğan ve bal karışımı, hem bağışıklık sistemini güçlendiren hem de öksürüğü kesen doğal bir şifadır.

Soğan, bakterilere ve iltihaba karşı etkilidir. Bal ise boğazı rahatlatır, iltihabı giderir.

Adaçayı ile gargara yapmak, faranjitin iyileşmesine yardımcı olur. Adaçayı, antiseptik ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir.

Ekinezya ile birlikte alındığında, bağışıklık sistemini destekler ve enfeksiyonla mücadele eder.