Kimler grip ve zatürre aşılarını aksatmamalı?

Fatih Mehmet Köksoy
Kimler grip ve zatürre aşılarını aksatmamalı?
Grip ve zatürre, özellikle kış aylarında sıkça görülen ve bazen hayati tehlike oluşturabilen enfeksiyon hastalıklarıdır. Bu hastalıklardan korunmanın en etkili yolu, grip aşısı ve zatürre aşısı yaptırmaktır. Ancak, herkesin bu aşıları yaptırması gerekmez. Bazı riskli gruplar, bu aşıları aksatmadan yaptırmalıdır.

Grip aşısı, her yıl değişen grip virüslerine karşı koruma sağlar. Grip aşısı, gribe yakalanmayı tamamen önlemez, ancak hastalığın şiddetini ve komplikasyonlarını azaltır. Grip aşısı, özellikle şu kişilere önerilir:

5 yaşından küçük çocuklar

65 yaşından büyük yetişkinler

Gebeler

Kronik akciğer, kalp, böbrek, karaciğer, diyabet, kanser gibi hastalıkları olanlar

Bağışıklık sistemi zayıf olanlar

Sağlık çalışanları

Zatürre aşısı, zatürreye neden olan pnömokok bakterisine karşı koruma sağlar. Zatürre aşısı, zatürreyi tamamen önlemez, ancak hastalığın şiddetini ve ölüm riskini azaltır. Zatürre aşısı, özellikle şu kişilere önerilir:

2 yaşından küçük çocuklar

65 yaşından büyük yetişkinler

Kronik akciğer, kalp, böbrek, karaciğer, diyabet, kanser gibi hastalıkları olanlar

Bağışıklık sistemi zayıf olanlar

Dalağı olmayan veya işlevsiz olanlar

Sigara içenler

Grip aşısı, her yıl eylül-kasım ayları arasında yaptırılmalıdır. Zatürre aşısı ise 5 yılda bir yaptırılmalıdır. Aşılar, doktorunuzun önerisi doğrultusunda yapılmalıdır. Aşılar, alerjisi olanlar, yumurta alerjisi olanlar, aşıya karşı reaksiyon gösterenler, 6 ayın altındaki bebekler ve 4 ayın altındaki hamileler için uygun değildir.

Grip ve zatürre aşıları, bu hastalıklardan korunmada önemli bir rol oynar. Bu aşıları yaptıran kişiler, hastalığı daha hafif geçirir, hastaneye yatma ve ölüm riski azalır. Bu nedenle, riskli gruplarda bulunan kişilerin, bu aşıları aksatmadan yaptırmaları gerekir.

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