Gribin ölümcül sonuçları ortaya çıktı

Kaynak: İHA
Gribin ölümcül sonuçları ortaya çıktı
Uzmanı “grip kalp yetmezliğine sebebiyet verebiliyor” diyerek uyarılarını sıraladı

Sivas'ta grip vakalarının arttığına dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Funda Emren Yakar, viral salgınlar hakkında bilgilendirici açıklamalar yaptı.

Dr. Yakar, grip denilen hastalığın farklı virüslerden kaynaklanabileceğini, influenza, Covid-19, RSV gibi virüslerin bu dönemde sıkça görüldüğünü söyledi.

Dr. Yakar, bu virüslerin hepsinin benzer belirtiler gösterdiğini, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, öksürük, hapşırık, vücut ağrısı, halsizlik ve ateş gibi şikayetlere yol açtığını belirtti.

Dr. Yakar, sağlıklı kişilerde bu virüslerin genelde hafif geçtiğini, ancak bağışıklık sistemi zayıf olanlar, bebekler, çocuklar ve kronik hastaların solunum ve kalp problemleri yaşayabileceğini ifade etti.

“BİRDEN FAZLA VİRÜS BİR ARADA OLABİLİYOR”

Dr. Funda Emren Yakar, gribin çeşitli nedenleri olduğunu vurgulayarak, "Çevrenizde ve polikliniklerimizde çok yoğun bir viral salgın var. Bu hastalık halk arasında grip olarak bilinse de aslında birden fazla virüsün sebep olduğu bir durum. Hastalarımızda influenza, Covid-19, RSV gibi virüsler görüyoruz. Bu virüslerin hepsi viral enfeksiyonlardır ve benzer şekilde seyrederler. Burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, öksürük, hapşırık, vücut ağrısı, halsizlik ve ateş bu virüslerin ortak bulgularıdır. Bazı hastalarımızda solunum ve kalp yetmezliği gibi ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu virüsler sağlıklı kişilerde genelde ağır seyretmez ve kısa sürede iyileşir. Ancak bağışıklık sistemi zayıf olanlar, bebekler, çocuklar ve kronik hastalar daha ağır semptomlar gösterebilir. Bazı durumlarda birden fazla virüs bir arada olabilir veya bir virüsü diğeri takip edebilir. Bu da hastalığın daha uzun ve daha şiddetli olmasına neden olur. Bu yüzden bulgular birkaç hafta boyunca devam edebilir" dedi.

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