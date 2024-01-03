Akciğerlerinizi 7 günde gün ve gün yenileme. Bu plan sizi grip ve öksürükten kurtarıyor

Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek ve soğuk algınlığı ve gripten kurtulmak için vitamin, mineral ve antioksidan bakımından zengin gıdalar tüketmeniz önerildi.

Meyveler, sebzeler, yağsız proteinler ve tam tahılların bu besinleri içerdiği bildirildi.

Sağlıklı beslenme, vücudunuzun enfeksiyonlara karşı koymasına, iltihabı önlemesine ve iyileşmek için enerji kazanmasına yardımcı olduğunun altı çizildi.

Dengeli bir beslenme, iyileşme sürenizi kısaltır, bağışıklık sisteminizin daha iyi çalışmasını sağlar ve soğuk algınlığı ve grip belirtilerini azalttığı ifade edildi.

Daha çabuk ve daha iyi iyileşmeniz için besin açısından zengin gıdalara ağırlık veren 7 günlük diyet önerisi şu şekilde:

1. GÜN YULAFLA GÜNE BAŞLAYIN

Kahvaltı: Muz dilimleri ve chia tohumu serpilmiş yulaf lapası.

Öğle yemeği: Tavuklu sebze çorbası (havuç ve ıspanaklı).

Atıştırmalık: Bal ve bademli yoğurt.

Akşam yemeği: Fırında pişmiş balık, kinoa ve buharda brokoli.

2. GÜN TAVUK VE AVOKADO

Kahvaltı: Haşlanmış yumurta ve avokadolu tam tahıllı ekmek.

Öğle yemeği: Mercimek çorbası ve tam tahıllı kraker.

Atıştırmalık: Portakal dilimleri ve ceviz.

Akşam yemeği: Izgara tavuk göğsü ve tatlı patates.

3. GÜN ISPANAK VE YOĞURT

Kahvaltı: Meyve, ıspanak, yoğurt ve bal karışımı smoothie.

Öğle yemeği: Sebze, tofu ve kahverengi pirinç kavurması.

Atıştırmalık: Ananaslı süzme peynir.

Akşam yemeği: Barbunya fasulyesi ve sebze yemeği.

4. GÜN ÇİLEKLİ TAM TAHILLAR

Kahvaltı: Süt, çilek ve tam tahıllı mısır gevreği.

Öğle yemeği: Nohut, kiraz domates, salatalık ve kinoa salatası.

Atıştırmalık: Elma dilimleri ve badem ezmesi.

Akşam yemeği: Fırında morina balığı, kinoa ve kavrulmuş Brüksel lahanası.

5. GÜN YUMURTA

Kahvaltı: Çırpılmış yumurta, sote ıspanak ve tam tahıllı ekmek.

Öğle yemeği: Sebze çorbası ve tam tahıllı ekmek.

Atıştırmalık: Havuç, salatalık ve humus.

Akşam yemeği: Tavada karides, brokoli, dolmalık biber ve kahverengi pirinç.

6. GÜN IZGARA TAVUK VE LAHANA

Kahvaltı: Granola, meyve ve yoğurtlu parfe.

Öğle yemeği: Izgara tavuk, ıspanak, lahana, kiraz domates ve beyaz peynirli salata.

Atıştırmalık: Mango dilimleri ve antep fıstığı.

Akşam yemeği: Fırında tilapia balığı, kinoa ve kuşkonmaz.

7. GÜN MEYVE SALATASI

Kahvaltı: Şeftali dilimleri ve akçaağaç şurubu ile tam tahıllı krep.

Öğle yemeği: Hindi, sebze ve tam tahıllı tortilla ile dürüm.

Atıştırmalık: Kivi, portakal ve meyveli salata.

Akşam yemeği: Nohutlu sebze köri ve kahverengi pirinç.

Bu diyet planı her yaş grubundan insan için uygun olabilir, ancak herhangi bir beslenme kısıtlamanız veya sağlık sorununuz varsa, size özel bir öneri almak için bir sağlık uzmanına başvurmanız gerektiğini unutmayın. Sağlıklı bir vücudun temelinin iyi bir diyet olduğunu hatırlayın.