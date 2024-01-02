Uzmanı gripten korunmanın doğal yollarını açıkladı

Muammer Yıldız “Grip salgınına karşı doğal korunma yöntemleri, vücudun güçlendirilmesi ve vücudun desteklenmesi açısından oldukça önemli. bağışıklık sistemi. Hastalığın ciddi boyutlara ulaşmadığı durumlarda evde doğal yöntemlerle tedavi edilmesi vücut direnci ve bağışıklık açısından büyük önem taşıyor.” Dedi.

VÜCUDUN KENDİNİ YENİLEMESİ İÇİN KALİTELİ UYKU ŞART

Viral enfeksiyonlarda tedavi için düzenli ve kaliteli uykunun şart olduğunu belirten Dr. Muammer Yıldız, “Vücudun kendini yenilemesi için yeterli ve kaliteli uyku önemlidir. Özellikle saat 23:00 ile 04:00 arasında uyumak vücudun kendini hızlı bir şekilde onarması ve direncin geri gelmesi için gereklidir” dedi.

YÜKSEK RİSK GRUPLARI KESİNLİKLE DOKTORA BAŞVURMALIDIR

Viral enfeksiyonların genel olarak evde tedavi yöntemleriyle tedavi edildiğini vurgulayan Dr. Yıldız, yüksek risk grubundaki hastaların mutlaka doktora başvurması gerektiğini belirtti.

Yıldız, açıklamalarını şu şekilde tamamladı:

“Grip belirtileri yaşayan kişiler evde istirahat etmek, bol sıvı tüketmek ve semptomları hafifletmeye yönelik uygun ilaçları kullanmak gibi destekleyici tedavilere odaklanabilirler. Ancak belirtilerin şiddetli olması, risk grubundaki bireyler veya komplikasyonların ortaya çıkması durumunda mutlaka doktor değerlendirmesi yapılması gerekiyor.”