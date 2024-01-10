Grip mevsiminde, bağışıklık sistemimizi güçlendirmenin lezzetli bir yolu var! "Grip Düşmanı Tatlı Tarifi", sadece tatlı bir molası olanlar için değil, aynı zamanda sağlıklı beslenmeye önem verenler için de ideal bir seçenek.

GRİP TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

- 1 su bardağı yulaf unu

- Yarım su bardağı doğal bal veya akçaağaç şurubu

- Yarım su bardağı hindistancevizi yağı

- Yarım su bardağı kuru yaban mersini (alternatif olarak kuru yemişler)

- 1 çay kaşığı taze çekilmiş tarçın

- 1/2 çay kaşığı isteğe bağlı zencefil

- 1/4 çay kaşığı dengeleyici tuz

Yapılışı:

Yulaf ununu kuru bir tavada hafifçe kavurun.

Kavrulan yulaf ununu geniş bir karıştırma kabına alın.

Diğer malzemeleri ekleyip homojen bir karışım elde edene kadar iyice karıştırın.

Hazırlanan karışımı düz bir zemine yayın ve buzdolabında 1-2 saat arası dinlendirin.

Dinlenen tatlıyı dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Bu tarif, içerdiği antioksidanlar ve bağışıklık sistemini güçlendiren özellikleriyle ön plana çıkıyor. Tarçın ve zencefilin yanı sıra, doğal malzemelerle hazırlanan bu tatlı, sadece damakları şımartmakla kalmayıp aynı zamanda sağlık dostu bir alternatif sunuyor.

Grip mevsimine girerken, hem tatlı bir mola hem de sağlığınızı destekleyen bir lezzet arayışındaysanız, bu tarifi denemenizi tavsiye ederiz.