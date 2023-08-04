Grip aşısı grip yapar mı?

Prof. Dr. Taner Yavuz, grip aşısının grip yapıp yapmayacağını açıkladı. İşte o çok merak edilen sorunun yanıtı…

Grip aşısı grip yapar mı?

Editör: Ali Öncü

Prof. Dr. Taner Yavuz grip aşısının grip yapıp yapmayacağı sorusunun yanıtını şöyle verdi:

“Günümüzde en yaygın kullanılan aşı adaleye yapılan inaktif grip aşısıdır. Aşıda kullanılan virüsün proteinleri bağışıklık oluştururlar. Bu proteinler grip yapacak özellik taşımamaktadır. Diğer bir ifadeyle grip aşısı grip yapmaz. Ancak aşı yerinde hassasiyet, nadiren de hafif ateş ve sırtta kas ağrısı oluşturabilir. Grip aşısındaki yumurta proteini, alerjik reaksiyon yapamayacak kadar küçük miktardadır. Eski görüşün aksine yapılan çalışmaların ışığında yumurta alerjisi olanlarda grip aşısı önerilmektedir.”

GRİP AŞISININ KESİNLİKLE YAPILMAMASI GEREKEN DURUMLAR NELER

Grip aşısından sonraki ilk 6 hafta içinde Guillain-Barre sendromu denilen nörolojk bir hastalık geçirmiş olmak.

Günümüzde en yaygın kullanılan aşı adaleye yapılan inaktif aşıdır. Kesinlikle aşı yapılmaması gereken durumlar;

Grip aşısına bağlı daha önce gelişmiş tehlikeli alerjik reaksiyon (anaflaksi)

Orta ya da ağır şiddette hastalık durumunda (aşının yan etkileriyle mevcut hastalığın bulguların karıştırmamak için iyileşme beklenmelidir).

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