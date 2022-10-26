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Grip aşısını erken yaptırın, işte nedeni

Prof. Dr. Ünal, bu yıl daha fazla görülmesi beklenen gribe karşı gerekli antikorların oluşması için bir an önce aşı yaptırılması gerektiğini söyledi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 10:45
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Grip aşısını erken yaptırın

Grip aşısını erken yaptırın, işte nedeni
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Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, ekim, kasım ve aralık aylarında solunum yoluyla bulaşan enfeksiyon hastalıklarının yüksek sayılara ulaşabildiğini açıkladı.

Nezle ve gribin bazen karıştırılabildiğini belirten Ünal, nezlenin sadece üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunu, burunda akıntı, öksürük, hapşırık, hafif ateş, halsizlik belirtileri gösterdiğini, gripte ise enfeksiyonun akciğerlere indiğini söyledi.

AA muhabirine açıklama yapan Prof. Ünal, yeni tip koronavirüs tedbirleri dolayısıyla son 2 yıldır solunum yolu enfeksiyonlarının daha az görüldüğünü belirrerek, "Bu yıl gribin daha fazla ortaya çıkması bekleniyor. Grip özellikle okullardan ve çocuklardan yayılan bir hastalık. Aşılamaya bugünlerden itibaren başlamamız lazım. Çünkü antikorların oluşması 3-4 haftayı alacaktır. Mevsim başladığında korunaklı olalım. Risk grupları için aşının geri ödemesi de yapılıyor. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden kendilerine aşı tanımlanmış diye kontrol etsinler." şeklinde konuştu.

Solunum yolu enfeksiyonlarının bazen ağır sonuçlar oluşturabildiğine dikkati çeken Ünal, kronik hastalıkları olanların, gebelerin ya da obezitelerin gribin oluşturduğu etkilerle rahatsızlıklarının alevlenebildiğinin altını çizdi. Ünal, bu kişilerle yaşlılarda gribin ağır seyredebildiğini ve kötü sonuçlar meydana gelebildiğini ifade ederek, "Bütün bunlar olmasın diye solunum yolları enfeksiyonlarından korunmaya çalışmak lazım. Korunma 3 basamaklıdır. Birincisi sağlıklı yaşam kurallarına uymak. Uykuya çok dikkat edilmeli. İkincisi de sağlıklı ve dengeli beslenmek. Üçüncüsü ise aktif spor yaparak stresli hayattan uzak durmak." dedi.

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