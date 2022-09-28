Grip aşılarıyla ilgili önemli gelişme

AA’nın haberine göre; Bakanlıkça belirlenen riskli gruplara ücretsiz uygulanan grip aşıları, e-Nabız sistemi üzerinden uygulamaya açıldığı bildirildi. Kişiler, e-Nabız üzerinden öncelikli risk durumlarını kontrol edebileceği ifade edildi. Bu kapsamda, sistemde aşı tanımlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişiler, hekimlerine reçetelerini yazdırıp, bu reçeteyle aşıyı eczanelerden temin edebileceği bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Kabine Toplantısı sonrasında grip aşılarına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, “Mevsimsel grip sebebiyle yapılacak olan grip aşıları ülkemize ulaştı ve aşı dağıtımına başlandı. Bu konuda da hazırlığımız tam. Yeterli miktarda grip aşımız mevcut” ifadelerini kullanmıştı.

GRİP AŞISI NE KADAR, ÜCRETLİ Mİ?

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, 3,5 milyon grip aşısının bu ay içinde eczanelere gelmeye başlayacağını belirterek, aşı yaptırma hakkı olan hastaların aile hekimliklerine reçete ettirip aşılarını eczanelerden alabileceklerini bildirdi. Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, SGK ödeme listesinde olmayan grip aşılarının da mevcut olduğunu söyledi. Grip mevsiminin gelmesiyle vatandaşların gripten korunmak için aşılarını yaptırmaya hazırlandığını aktaran Saydan şu açıklamayı yaptı:

“3,5 milyon grip aşısı eylül ayı içinde eczanelere gelmeye başlayacak. Aşı yaptırma hakkı olan hastalar aile hekimliklerine reçete ettirip aşılarını eczanelerden alabilecekler. Ayrıca, SGK ödeme listesinde olmayan grip aşısının da fiyatı 243 lira olup eczanelerden ücretli olarak verilmeye başlanacaktır”

E-NABIZ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusunu; e-Nabız üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) bağlanarak ya da MHRS mobil uygulamalarını kullanarak ve ALO182 hattını arayarak alabiliyor. Tüm randevu bilgileri hem e-Nabız’da hem de vatandaşların cep telefonuna gelen kısa mesajda yer aldığı vurgulandı.

e-Nabız ana sayfasında “İnfluenza (Mevsimsel Grip) risk durumunu sorgulamak için lütfen tıklayınız” ibaresinin yer aldığı şemaya tıklayarak, eğer risk grubu içerisindeyseniz randevu oluşturabilirsiniz.

ÖZELLİKLE KİMLER GRİP AŞISI YAPTIRMALI?

*5 yaşından küçük çocuklar,

*65 yaş ve üstü yetişkinler,

*Sağlık çalışanları,

*Hamile veya doğum sonrası 2 haftaya kadar olan kadınlar,

*Huzurevleri ve uzun süreli bakım tesisleri sakinleri,

*Astımı olanlar,

*Nörolojik ve nörogelişimsel durumlar (beyin, omurilik ve periferik sinir ve kas bozuklukları, örneğin serebral palsi, epilepsi, felç, zihinsel engel, orta ila şiddetli gelişimsel gecikme, kas distrofisi ve omurilik yaralanması dahil),

*Kronik akciğer hastalığı (örneğin, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kistik fibroz),

*Kalp hastalığı (örn. Konjenital kalp hastalığı, konjestif kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı),

*Kan bozuklukları (örneğin, orak hücre hastalığı),

*Endokrin bozuklukları (örn. Diabetes mellitus),

*Böbrek hastalıkları,

*Karaciğer hastalıkları olanlar,

*Metabolik bozukluklar (örneğin kalıtsal metabolik bozukluklar ve mitokondriyalbozukluklar),

*Hastalık (örn., HIV, AIDS, kanser) veya ilaç (ör., Kemoterapi veya radyasyon tedavisi, kronik glukokortikoidler) nedeniyle zayıflamış bağışıklık sistemi,

*Uzun süreli aspirin tedavisi gören 19 yaşından küçük çocuklar,

*Aşırı obezitesi olan kişiler (vücut kitle indeksi [BMI] ≥40)