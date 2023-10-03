Ölümcül hastalıklara savaş açan bitki çayı ortaya çıktı. Yaşlanmayı geciktiriyor. Kış hastalıklarına duvar örüyor

İnsanların korkutan hastalıklara karşı doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Gün olmuyor ki mucize bitkiler ortaya çıkmasın.

Ölümcül hastalıklara savaş açmasıyla bilinen Hibiskus çayı, yaşlanmayı geciktirmesi ve kış hastalıklarını önlemesiyle dikkatlerden kaçmadı.

Hibiskus çayıyla ilgili detaylar…

HİBİSKUS ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

-İştahı kontrol altına alır, metabolizmayı canlandırır ve vücuttaki fazla yağların yakılmasını sağlar.

-Kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolü korur. Böylece kalp ve damar sağlığına katkıda bulunur.

-Tansiyonu dengeler. Yüksek tansiyonu olan kişiler için faydalıdır.

-Karaciğeri korur. Karbonhidratların emilimini azaltır ve kan şekeri seviyesini dengeleyerek diyabet riskini azaltır.

-Depresyona karşı etkilidir. Uyku kalitesini arttırır ve stresi azaltır.

-Kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatır. Yapılan bir araştırmaya göre hibiskus çayının bu etkisi kanıtlanmıştır.

-Regl sancılarını hafifletir. Adet döneminde yaşanan ağrı ve kramp gibi sorunları giderir.

-Soğuk algınlığı ve gribe karşı korur. C vitamini bakımından zengindir ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Vücudu rahatlatır. Sinir sistemini yatıştırır ve zihinsel performansı arttırır.

-Yaşlanma belirtilerini geciktirir. Serbest radikallerle savaşarak cilt sağlığını korur.

-Sindirim sistemini düzenler. Bağırsak hareketlerini arttırarak kabızlık gibi sorunları önler.

-Vücudu temizler. Antibakteriyel özelliği sayesinde toksinlerden arındırır.

HİBİSKUS ÇAYININ HAZIRLANIŞI NASILDIR?

Hibiskus çayını hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır: 1 tatlı kaşığı kuru hibiskus, 1 su bardağı su.

Hibiskus çayını yapmak için öncelikle suyu kaynatın. Kaynayan suya hibiskusu ekleyin ve 10 dakika demlenmesi için bekleyin. Sonra çayı süzün ve afiyetle için. Hibiskus çayının tadı ekşi olduğu için bal, tarçın veya esmer şeker gibi tatlandırıcılar kullanabilirsiniz.

HİBİSKUS ÇAYININ TÜKETİMİ NASIL OLMALIDIR?

Hibiskus çayının tüketimi konusunda dikkatli olmak gerekir. Hibiskus çayını günde en fazla 2 bardak içebilirsiniz. Hibiskus çayını öğle yemeğinden önce ve sonra olmak üzere iki seferde içmeniz tavsiye edilir. Hibiskus çayını 10 gün boyunca içtikten sonra 3 ay ara vermeniz gerekir. Hibiskus çayının fazla içilmesi sağlığa zarar verebilir.

HİBİSKUS ÇAYININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Hibiskus çayının yan etkileri de vardır. Hibiskus çayının yan etkilerinden bazıları şunlardır:

Kan basıncını düşürür. Düşük tansiyonu olan kişiler için tehlikeli olabilir. Bayılma, baş dönmesi, sersemlik gibi belirtiler görülebilir.

Halüsinasyonlara neden olabilir. Aşırı miktarda içilen hibiskus çayı gerçeklik algısını bozabilir.

Görme, işitme, dokunma gibi duyularda yanılsamalar yaşanabilir.

Hamilelik ve emzirme döneminde sakıncalıdır. Hibiskus çayı rahim kasılmalarına neden olabilir. Bu da düşük veya erken doğum riskini arttırabilir. Emziren annelerin de hibiskus çayı içmemesi gerekir.

Çünkü hibiskus çayı süt üretimini azaltabilir.

Alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Hibiskus çayına karşı alerjisi olan kişilerde kaşıntı, kızarıklık, şişlik, nefes darlığı gibi belirtiler görülebilir.

İlaç etkileşimine neden olabilir. Hibiskus çayı bazı ilaçların etkisini arttırabilir veya azaltabilir.

Özellikle kan sulandırıcı, tansiyon düşürücü, şeker düşürücü, antidepresan gibi ilaçlar kullanan kişilerin doktorlarına danışmadan hibiskus çayı içmemesi gerekir.

HİBİSKUS ÇAYINI KİMLER İÇMEMELİDİR?

-Düşük tansiyonu olanlar

-Kronik hastalığı olanlar

-Düzenli ilaç kullananlar

-Hamile ve emziren kadınlar

-Alerjik bünyeye sahip olanlar

-Kolesterol problemi olanlar