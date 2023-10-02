Aktarlardan soğuk algınlığına karşı ‘kış çayı’ tavsiyesi

Erzincan’da vatandaşlar, sonbaharın getirdiği hastalıklardan korunmak için aktarların yolunu tutuyor. Aktarlar, soğuk algınlığına karşı bağışıklık sistemini güçlendiren kış çayını öneriyor.

KAYNAK: İHA
Aktarlardan soğuk algınlığına karşı ‘kış çayı’ tavsiyesi

Erzincan’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte hastalıklardan kurtulmak isteyenler, aktarlarda çeşitli bitki ve nebati ürünler alıyor.

Aktarlar, bu mevsimde ıhlamur, hatmi çiçeği, hibiskus gibi bitkilerin boğaz enfeksiyonlarını önlediğini ve yumuşattığını söylüyor.

Ayrıca, aktarlar tarafından hazırlanan kış çayı da vatandaşların ilgisini çekiyor.

Kış çayının içinde ıhlamur, hatmi çiçeği, kuşburnu, zencefil, tarçın, karanfil, zerdeçal, papatya ve kızılcık gibi bitkiler bulunuyor. Aktarlar, kış çayının hastalık başlamadan önce içilmesi gerektiğini, vücudun direncini arttırdığını ve antioksidan özelliği olduğunu belirtiyor.

Vatandaşlar da aktarlardan aldıkları ürünlerden memnun olduklarını ve hastalıklara karşı etkili olduğunu ifade ediyor.

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Aktar Murat Sönmez ise sonbaharda sert hava değişimine bağlı olarak hastalanan insanların sayısının arttığını, bu nedenle alternatif tıba yönelik talebin yükseldiğini kaydetti.

Sönmez, “Biz burada vatandaşlara hatmi çayı, hibiskus, ıhlamur gibi bitkileri tavsiye ediyoruz. Bunlar hem boğazı rahatlatır hem de enfeksiyonu azaltır. Kış çayının en önemli bileşeni ıhlamurdur. Boğazdaki tahrişi ve kuru öksürüğü giderir. Zencefil, tarçın ve karanfil de enfeksiyonla savaşır ve vücuda enerji verir. Hibiskus da tatlandırıcı ve bağışıklık güçlendirici olarak kullanılır. Kış çayını insanlar genelde hasta olduktan sonra içiyor ama aslında öyle olmamalı. Kış çayı hastalık başlamadan önce içilmeli ki vücut direnci artsın. Bunun yanında sıvı propolis de çok faydalı bir üründür ama Türkiye’de hak ettiği değeri görmüyor. Sıvı propolis bağışıklık sistemini güçlendirir ve özellikle küçük çocuklara çok iyi gelir. Biz insanların kimyasal ilaçlardan uzak durmasını ve alternatif tıp ürünlerine yönelmesini istiyoruz” dedi.

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