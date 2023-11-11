Gripin’in solistine konserde eşinden pasta sürprizi

Gripin, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu. Grubun solisti Birol Namoğlu'nun doğum gününü, sahneye çıkmadan önce eşi Derya Beşerler kutladı.

Gripin’in solistine konserde eşinden pasta sürprizi

Birol Namoğlu'nun eşi Derya Beşerler, eşine destek olmak için ablası Zeynep Beşerler'le birlikte Harbiye Açıkhava'ya geldi.

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Milliyet'te yer alan habere göre; Beşerler, "Birol çok heyecanlı. Yanında olduğum zaman heyecanının biraz da olsa hafiflediğini söylüyor. Demek ki doğru, ben de onun yanında olunca kendimi çok rahat ve güvende hissediyorum. Birol'un bugün doğum günü için çok güzel bir hediye aldım, istediği bir şeydi. Şimdi burada söylemenin gereği yok çünkü adı üstünde sürpriz bir hediye" açıklamasını yaptı.

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Elinde pastası ile dikkat çeken Derya Beşerler, eşi Birol Namoğlu'na, "Birol bir dilek dile, sahneye çıkmadan pastanı getirdim. Üfle mumları ve sahneye çık aşkım" dedi.

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