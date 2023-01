Gribe karşı uzmanından kritik öneriler

DHA’nın haberine göre; Diyetisyen Serkan Aslan, gribal enfeksiyonların çok arttığını belirterek, bu salgında beslenmenin de çok önemli olduğunu dile getirdi.

Diyetisyen Serkan Aslan, gribal enfeksiyonların pik yaptığı bu dönemde gıda tüketiminin önemli olduğunu belirtti. Aslan, “Bu süreçte enfeksiyondan grip enfeksiyonlarından korunmak için bağışıklık sistemimizi güçlü hale getirmemiz gerekiyor. Beslenmede yeterli ve dengeli beslenme sağlanması önemli” dedi.

"D VİTAMİNİ İSE YİNE BESİNLERDEN ALINABİLİR VEYA SUPLEMAN OLARAK KULLANIMI SAĞLANABİLİYOR"

Havaların soğuması, kapalı mekanlarda daha fazla vakit geçirilmesiyle gribal enfeksiyon vaka sayılarında artış yaşandığını belirten Aslan, "Gribal enfeksiyonlardan korunmak için bağışıklık sistemimizi güçlü hale getirmemiz gerekiyor. Bağışıklık sistemi tek başına beslenme ile iyileştirilebilecek basit bir mekanizmadan oluşmamaktadır. Hem beslenme hem de yaşam tarzı değişiklikleriyle bunu sağlayabiliyoruz. Beslenmede yeterli ve dengeli beslenme sağlanması önemli. Bu noktada öne çıkan bazı besin öğeleri var. A vitamini, C vitamini ve D vitamini özellikle enfeksiyonlarda vücut savunmamızı mekanizmalarımızı güçlendiren besin öğeleri. C vitamini hem bağışıklığı artıran hem de vücudumuza depolanmayan dışarıdan alınması gereken bir vitamin. Kış aylarında bolca bulunan C vitaminlerinizi zengin portakal, greyfurt, mandalina bunlar maydanoz gibi sebzelerde meyvelerde bolca bulunmaktadır. Bunların tüketimine de özen göstermemiz gerekiyor bu süreçte. Diğer bir vitamin A vitamini yine sarı ve turuncu sebzelerde meyvelerde bulunuyor, havuç gibi. Bunlar da yine antioksidan özelliği yüksek olması nedeniyle savunma mekanizmamıza katkı sağlar. D vitamini ise yine besinlerden alınabilir veya supleman olarak kullanımı sağlanabiliyor" dedi.

Serkan Aslan, vücudun aktif hale gelebilmesi için güneş ışınlarına maruz kalmasının gerektiğini belirterek, "Kış aylarında güneş ışınlarının yetersiz olması, güneşlenme sürelerimizin yetersizi olması nedeniyle D vitaminde düşüş görülmekte. Öğlen saatlerinde özellikle bunu yaz mevsimi için söylemiyoruz yaz mevsimde güneş zaten dik açılarda geldiği için daha geç saatler için öneride bulunuyoruz ama kış aylarında öğlen en az 15 dakika olmak üzere güneşlenmeye yapılmalı, cilt güneşe temas etmeli. Hava kapalı ve güneş yoksa yine de UV ışınlarının belli bir oranda geçişi söz konusu. Hava kapalı olsa bile ancak doğrudan güneş ışınına maruz kalma gibi UV miktarı olmuyor. Ama yine bu da D vitamini sentezimizi arttıracaktır. Ne kadar güneş ışığını hava kapalı olması güneş ışınlarının yatay olması bu bizim güneşlenme süremizi daha fazla olmasına ihtiyaç doğruyor. Dolayısıyla onu da dikkate alarak dışarıda geçirdiğimiz bir süreyi cildimize güneşin temas ettiği süreyi ayarlamamız gerekiyor" diye konuştu.

'ÇOCUKLARA SEVECEKLERİ BESİNLER VERİLMELİ'

Salgında çocukların sevecekleri gıdaların tercih edilmesinin önemli olduğunu ifade eden Aslan, "Gıda anlamında tabii ki yine yeterli beslenmenin yeterli ve dengeli beslenmeni sağlanması gerekiyor. Bu noktada sebze ve meyve tüketiminin sağlanması gerekiyor. İştahsızlık baş gösterebiliyor. Yine çocukların burada seveceği besinleri tüketmesine teşvik edilmeli. Besinleri tüketirken zorlanmamalı bu noktada. Çünkü geri bir tepkiye doğurur çocukta. Çocuğun seveceği besinlerle yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması lazım" ifadelerini kullandı.