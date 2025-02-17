GTA 6 beklenenden daha erken çıkabilir

Sony’nin State of Play etkinliğinde, uzun zamandır beklenen GTA 6'nın ikinci tanıtım fragmanı izleyicilere sunulmadı. Ancak, Take-Two, oyunun çıkış tarihi konusunda yeni bilgiler paylaştı. Şirket, bugüne kadar yalnızca “2025 sonbahar” tarihini vermişti. Ancak şimdi Borderlands 4’ün çıkış tarihi 23 Eylül 2025 olarak duyuruldu. Bu tarihin açıklanması, GTA 6’nın çıkış tarihinin de bu dönemdeki diğer büyük oyunlarla çakışmayacağını gösteriyor.

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GTA 6 VE BORDERLANDS 4 ARASINDAKİ TARİH ÇAKIŞMASI OLMAYACAK

Take-Two CEO’su, Variety’ye verdiği bir röportajda, GTA 6 ile Borderlands 4’ün çıkış tarihlerinin birbirine denk gelmeyeceğini söyledi. Bu açıklama, GTA 6’nın çıkışının ya Borderlands 4’ten birkaç hafta önce ya da sonrasında olacağına işaret ediyor. Bu durumda, GTA 6 için 2025 sonbaharının başları veya ortaları oldukça olası görünüyor.

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GTA 6 İÇİN BİR DUYURU YAKIN MI?

Rockstar, Discord üzerinde yaptığı paylaşımlar ile GTA 6 hayranlarını heyecanlandırdı. Bu paylaşımlar, yeni bir duyurunun yakın olduğuna dair ipuçları veriyor. Ancak, şirket henüz kesin bir tarih açıklamış değil. GTA 6, özellikle son yıllarda popülerliğini koruyan bir oyun serisi olduğundan, oyunun duyurusu her zaman büyük bir ilgiyle karşılanıyor.

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SONBAHAR 2025 ÇIKIŞI İÇİN İPUÇLARI

Take-Two’nun gelecekteki yatırımcı sunumlarında, GTA 6’nın Borderlands 4’ten önce çıkacağı belirtiliyor. Bu da demek oluyor ki, GTA 6 için Eylül ayının başları, özellikle düşünülen tarihler arasında yer alıyor. Ayrıca geçmişteki GTA oyunlarının büyük bir kısmı, Ekim ayında piyasaya sürülmüştü. Bu yüzden Ekim 2025 de GTA 6 için olası bir çıkış dönemi olarak görünüyor.

GTA 6'nın çıkış tarihi konusunda yeni bilgiler ortaya çıkarken, oyunseverler heyecanla büyük duyuruyu bekliyor. Rockstar ve Take-Two'nun bir sonraki hamlesi, oyun dünyasında büyük yankı uyandıracak gibi görünüyor.