Guardiola Galatasaray'ın rakibiyle gülerek dalga geçti. O anlar sosyal medyada gündem oldu

Editör: Barış Atakan

Şampiyonlar Ligi’nde son şampiyon Manchester City kendi evinde Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi.

İngiliz ekibi Julian Alvarez (2) ve Rodri’nin golleriyle 3 puanı alan taraf oldu. Kızılyıldız’ın tek golünü ise Osman Bukari kaydetti.

Maç öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pep Guardiola’nın Galatasaray’ın rakibi hakkında söyledikleri güne damga vurdu.

Bir gazetecinin İspanyol teknik adama "Manchester United?" diye sorması üzerine önce gülen Guardiola daha sonrasında "Sezona planladıkları gibi başlamadılar. Aynı şey Chelsea için de geçerli. Ancak hem United hem de Chelsea er ya da geç doğru ritmi bulacaktır" diye cevap verdi.

Premier Lig’de 5. Hafta geride kalırken Manchester United bu maçlarda 2 galibiyet 3 mağlubiyet elde ederek topladığı 6 puanla 13. sırada yer alıyor.