Güçlendiren katkısız gıdalar nelerdir? Uzmanlar açıkladı

Bağışıklık sistemi, vücudumuzu hastalıklara karşı korumak için çalışan karmaşık bir sistem olduğu biliniyor.

Güçlü bir bağışıklık sistemi, enfeksiyonlarla savaşma ve hastalıklardan korunma konusunda daha iyi olmamızı sağlar.

Beslenme şekli, bağışıklık sisteminin işlevini doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğu bildirildi.

Katkı maddesi içermeyen besinler, bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye ve genel sağlığımızı iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Uzman Görüşleri:

Prof. Dr. Ayşe Perçin, bu konudaki görüşlerini şu şekilde belirtti:

"Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar bakımından zengin besinler tüketmemiz önemlidir. Katkı maddesi içermeyen besinler, bu besinleri en doğal haliyle almamızı sağlar."

Uzm. Diyetisyen Betül Kocabaş da katkısız besinlerin önemini vurgulayarak şunları ekled:

"Katkı maddeleri, bağışıklık sistemimizi zayıflatabilecek bazı kimyasallar içerebilir. Bu nedenle, mümkün olduğunca katkısız besinleri tercih etmemiz önemlidir."

Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Katkı Maddesi İçermeyen Besinler:

Meyve ve Sebzeler: Meyve ve sebzeler, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından oldukça zengindir. Bu besinler, bağışıklık sisteminin işlevini desteklemeye ve enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur.

Yoğurt: Yoğurt, probiyotikler açısından zengin bir besindir. Probiyotikler, bağırsak florasını dengelemeye ve bağışıklık sisteminin işlevini desteklemeye yardımcı olur.

Yumurta: Yumurta, protein, vitamin ve mineraller açısından zengin bir besindir. Özellikle A vitamini ve D vitamini, bağışıklık sistemi için önemlidir.

Kuruyemiş ve Tohumlar: Kuruyemiş ve tohumlar, E vitamini, çinko ve selenyum gibi bağışıklık sistemi için önemli besin öğeleri açısından zengindir.

Balık: Balık, omega-3 yağ asitleri açısından zengin bir besin. Omega-3 yağ asitleri, iltihapla savaşmaya ve bağışıklık sisteminin işlevini desteklemeye yardımcı olur.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Katkı maddesi içermeyen besinleri tercih edin. Mümkün olduğunca taze ve organik besinler tüketmeye çalışın.

Besinlerinizi çeşitli hale getirin. Farklı renklerde meyve ve sebzeler tüketmeye özen gösterin.

Bol su için. Su, toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur ve bağışıklık sisteminin işlevini destekler.

Düzenli egzersiz yapın. Egzersiz, bağışıklık sisteminin işlevini güçlendirmeye yardımcı olur.

Yeterli uyku uyu. Uyku, bağışıklık sisteminin kendini yenilemesi için önemlidir.

Stresten uzak durun. Stres, bağışıklık sistemini zayıflatabilir.