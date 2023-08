Güçlü bağışıklık, kanseri nasıl önler?

Dr. Betül Özbek , bağışıklık sistemi hücrelerinin, kanserli hücrelerin etrafını sararak vücuda yayılmalarına engel olabildiğini, bu nedenle bu sistemin yeterince güçlü olması gerektiğinin altını çizdi. Dr. Özbek şunları söyledi:

“Düzenli fiziksel aktive, yeterli ve düzenli uyku, sağlıklı beslenme ayrıca bunları yaşam boyunca alışkanlık haline getirerek, bağışıklık sisteminin güçlendirebiliriz. Bunlara ek olarak tamamlayıcı olarak kullanılan vitamin ve mineral takviyelerinin de mutlaka doktor tavsiyesinde alınması gerekir.”



Dr. Betül Özbek, kış mevsimine girerken bağışıklık sistemini güçlendirmenin, hastalıklardan uzak kalmanın en önemli yöntemi olduğunu vurgulayarak, “Ancak zaman zaman şifa olsun diye alınan vitaminler bilinçsiz kullanım nedeniyle istenmeyen etkilere neden olabilir. Yarardan çok zarar veren hatalı kullanımların önüne geçmek için kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın” diye konuştu.

DOĞRU VİTAMİN HANGİSİ



Dr. Özbek, vücudun normal yaşamsal işlevleri sırasında oluşan, zararlı “serbest oksijen radikallerin”, “antioksidan maddeler” ile etkisizleştirdiğini açıkladı ve “Ancak yetmediği noktada takviye olarak dışardan alınabilir. Antioksidan madde içeriği zengin gıdalarla beslenmek, fabrika gibi çalışan hücrelerimizde ortaya çıkan hasarların süratle onarılmasını ve hücresel faaliyetlerin kesintisiz olarak devam ettirilmesini sağlar” dedi.



PROSTAT KANSERİ İÇİN HANGİ VİTAMN GEREKLİ

Dr. Özbek, “Turuncu ve sarı renkli sebze ve meyveler, A vitamininin öncülü olan karoten açısından oldukça zengindir. Özellikle havuçta yüksek miktarda bulunan beta-karoten, vücutta A vitaminine dönüştürür. Yine başka bir karoten olan likopenden zengin domates ve karpuz gibi kırmızı renkli meyve ve sebzeleri tüketmek, prostat kanserinden korunma açısından önemlidir” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARDAKİ GELİŞİM GERİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN HANG VİTAMİN GEREKLİ

Dr. Özbek, farklı tiplerdeki B grubu vitaminlerin her birinin farklı etkileri olduğuna dikkat çekti. Karbonhidrat metabolizmasında etkin bir yardımcı madde olan B1 vitamini (Tiyamin), sinir ve sinir-kas iletiminin düzenlenmesinde de çok önemli bir role sahip olduğunu ifade ederek, diğer tiplerinin faydalarına değindi:

“B2 (Riboflavin), B3 (Niyasin/Nikotinik asit), B5 (pantotenik asit) ve B7 (Biyotin) vitaminleri, hücresel faaliyetlerin yürütülmesinde iş görürler. Bazılarının eksikliğinde dermatit denilen bir tür cilt hassasiyeti, nevralji adı verilen sinir hasarlanmasına bağlı şiddetli ağrılar ve çocuklarda büyüme geriliği ortaya çıkabilir. Kalp-damar hastalıklarından korunma ve bağışıklık sistemi için faydalı olan B6 vitamini (Piridoksin), aynı zamanda diğer B vitaminleri gibi hücresel faaliyetlerin yürütülmesinde de önemli bir role sahip.”

“SİGARA İÇENLER C VİTAMİNİ ALMALI”



Dr. Özbek, bağışıklık sistemimizin etkin çalışabilmesi için C vitaminin şart olduğunu açıkladı ve şunları aktardı:

“Özellikle sigara içenlerin vücutlarında C vitamini miktarı normale göre çok daha az olması sebebiyle bu kişilerin C vitamini takviyesini almaları gerekiyor. Özellikle oksijen taşınmasında görevli olan demir elementinin vücudumuzda işlenmesinde rol alarak, tüm vücutta olduğu gibi bağışıklık sistemine de fayda sağlar”

AA