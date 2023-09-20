Gül Sunal'dan siyah beyaz nikah pozu. ''İlk tebrik Oya'dan'' notunu yazarak paylaştı

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kemal Sunal ile 30 Nisan 1975 yılında dünyaevine giren Gül Sunal, nikah günü çekilen fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gül Sunal, eşi Kemal Sunal ve Oya Alasya'nın yer aldığı karenin altına "Oya (Alasya) nikah sonrası Kemal’i tebrik ederken..." notunu düştü.

"SENİ UNUTAMAM SEVGİLİ OYA"

Öte yandan “Köyden İndim Şehire” ve “Salak Milyoner” filmleriyle tanına Oya Alasya, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.

Gül Sunal Alasya'nın vefatının ardından da "Ah! Çok üzüldüm...

Oya, Kemal'le ilk tanıştığımızda Zeki Alasya’nın eşiydi "Salak Milyoner" filminin bazı sahneleri Ankara’da çekildi. O süre içinde Oya ile çok iyi arkadaş olduk. Kemal'le evlenmemize en çok sevinenlerden Oyacığım... Kızları Zeynep doğduğundaki sevinçleri birlikte yaşadık. Seni unutamam sevgili Oya" ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirmişti.