Kemal Sunal’ın filmleri için Yargıtay’dan flaş karar

Kemal Sunal'ın filmleri için ailesi tarafından açılan telif hakkı davası, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun verdiği kararla noktalandı. Sunal ailesinin, sanatçının rol aldığı filmlerin, sinema gösterimi dışında yayınlanmasına ilişkin açtığı dava haklı bulundu ve aileye telif hakkı ödenmesi kararlaştırıldı.

Kemal Sunal’ın filmleri için Yargıtay’dan flaş karar

Türk sinema tarihinin unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın mirasçıları Ali Sunal, Ezo Sunal Öztüyen ve Hafize Gülderen Sunal, 10 yıl önce avukatları aracılığıyla İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine Kemal Sunal'ın filmlerinin sinema dışında yayınlandığını ve firmanın haksız kazanç sağladığını belirterek telif hakkı davası açtı.

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Sabah gazetesi'nde yer alan habere göre dava dilekçesinde, Sunal'ın 1970 ve 1990'lı yıllarda rol aldığı 45 filminin, sinema gösterimi dışında yıllarca çeşitli televizyon kanallarına ve birçok dijital kanala satıldığı, bu filmlerin sayısız kez yayınlandığı belirtilerek filmlerin yayınlanmasına ilişkin 3 ayrı firmadan 'telif hakkı' talep edildi.

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Dilekçede davalı şirketin ciddi maddi gelir elde ettiği halde mirasçılarına herhangi bir telif ödenmediği anlatıldı. Dava, avukatlar aracılığıyla istinaf edildi. Bölge Mahkemesi ise 'telif hakkı' davasının kısmen kabul edilmesine karar verdi. Bölge Mahkemesi'nin 'kısmen' bozma kararı üzerine dosya Yargıtay'a taşındı.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ise Bölge Adliye Mahkemesi kararını bozdu. Dosya en üst mahkeme olan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na geldi. Genel Kurul ise telif hakkı davasının kabul edilmesi gerektiği kararını vererek 72 maddede gerekçeleri açıkladı.

YAPIMCILAR TAZMİNAT ÖDEYECEK

Filmlerin çekildiği dönem sadece sinema salonlarında yer aldığını ve oyuncunun da bu kapsamda ücretini aldığını belirten Genel Kurul eser sahipliğiyle bağlantılı haklar bakımından sağlanan 70 yıllık koruma süresini göz önüne alarak, eserlerin yapım tarihlerinde yeni ve öngörülemeyen yayın alanlarının dikkate alınmadığını belirtti. Genel Kurulun kararıyla Sunal'ın mirasçılarından izin alınmaksızın gerçekleştirilen haksız kullanımlar nedeniyle yapımcılar tazminat ödeyecek.

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"YEŞİLÇAM EMEKTARLARINA EMSAL OLACAK BİR KARAR"

Avukat Özge Tosunöz Sarı, "Bu karar, Yeşilçam film emektarlarına da emsal olacak. Sinema sözleşmesi yapılan ancak filmleri farklı platformlarda yayınlanan Yeşilçam sanatçıları da bundan sonra telif hakkı talep edebilecek" dedi.

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