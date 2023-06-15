Gülben Ergen'den yıllar sonra gelen baba itirafı

Başarılı şarkıcı Gülben Ergen, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programında yıllar önce kaybettiği babasına neden kırgın olduğunu anlattı. Babasına kızgın olduğunu söyleyen şarkıcı, "Babamla resmim yok, niye yok? Buna kırgınım mesela. Anılarımız yok. Lunaparkta anımız olsun isterdim" dedi.

Gülben Ergen'den yıllar sonra gelen baba itirafı

Dadı dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve aynı zamanda şarkılarıyla adından söz ettiren sevilen sanatçı Gülben Ergen, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Anne ve babasının boşanmasıyla ilgili konuşan Ergen, kırgınlıklarından da bahsetti.

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"BABAMLA RESMİM YOK"

Anne ve babası kendisi çok küçükken boşanan Gülben Ergen, "Babana kırgın mısın?" sorusu üzerine "Biraz evet. Babamla resmim yok, niye yok? Buna kırgınım mesela... Anılarımız yok. Lunaparkta anımız olsun isterdim. Annem ve babam ayrılmayı başardığında ben ilkokuldaydım. Ama ayrılmayı başarıncaya kadar benim ömrümü tükettiler. Ben ilkokul 1'e giderken boşanma kararı alıp ben 5'e geçince boşandılar" dedi.

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"ANNEM SEVGİ DOLUYDU AMA BABAMIN İÇKİ VE KUMARI OLAN BİRİYDİ"

Babasından istediği sevgiyi göremediğini söyleyen şarkıcı, "Annem çok sevgi doluydu ama babam daha sert ve daha içkisi, kumarı, gece hayatı olan biriydi. Babam çok hareketli bir adam olduğu için de benimle fotoğrafı yoktu. Evladını severdi bunu bilirdim ama göstermezdi. Özendiğim baba ve kızlar gibi değildik. Annem ve abim sevgisini hep gösterirdi. Abimin sevgisiyle ilgili konuşabilirim ama babamla yok. Bu babamı sevmemi ya da saymama engel değildi. Başarımda ona kendi ispat etme durumum vardı. Onun gibi başarılı olmak isterdim" şeklinde konuştu.

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