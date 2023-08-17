Gülden Karaböcek çorbacıda sahne aldı. Efsane şarkıcının neden çorbacıda şarkı söylediği ortaya çıktı

Usta sanatçı Gülden Karaböcek’in bir çorbacıda sahne aldığı görüntüler gündem olmuş. Efsane şarkıcının neden çorbacıda şarkı söylediği ortaya çıktı...

Gülden Karaböcek çorbacıda sahne aldı. Efsane şarkıcının neden çorbacıda şarkı söylediği ortaya çıktı

Türkiye’nin önemli sanatçılarından Dilek Taşı, Sürünüyorum, Kırılsın Ellerim, Sen Evlisin gibi unutulmaz şarkıların bestecisi Gülden Karaböcek, çorbacıda sahne almadığı anlar sevenlerinin dikkatini çekti.

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Gülden Karaböcek’in Konya’da bir imza gününe katıldığı ortaya çıktı.

Hayranlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Karaböcek, albümlerini imzaladı.

Gülden Karaböcek Fenerbahçeli minik hayranı ile fotoğraf çektirirken kendisinin de Fenerbahçeli olduğunu söyledi.

Gülden Karaböcek, Konya da yaptığı açıklama da "Anadolu halkının sıcak ilgisi beni çok mutlu etli. Hep birlikte güzel bir gün yaşadık." dedi.

Gülden Karaböcek, Konya da ki imza gününün ardından Yolavo, geçerek Kaktüs adlı mekanda sahne aldı. Birkaç döneme damgasını vurmuş klasikleşmiş şarkılarını seslendiren sanatçı müzikseverlere nostalji yaşattı.

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