Hande Yener efsane sanatçı için sahneye taht kurdurdu. Vefalı davranışı dakikalarca ayakta alkışlandı

Kuruçeşme Açık Hava Sahnesinde sekiz dansçısı eşliğinde görkemli bir konsere imza atan Hande Yener, müzikseverleri büyülerken, efsane sanatçı Gülden Karaböcek'e sahnede gösterdiği vefalı davranışıyla da gönülleri fethetti.

Hande Yener efsane sanatçı için sahneye taht kurdurdu. Vefalı davranışı dakikalarca ayakta alkışlandı

Neon gri takımıyla Boğaz'ı aydınlatan Hande Yener, Kuruçeşme'de yıldız gibi parladı. 'Romeo' şarkıyla startı veren ünlü sanatçı, konserinin ilk bölümünde 'Deli Bile', 'Hop Hop', 'Kırmızı', 'Sebastian' gibi hit parçalarına yer verdi.

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Unutulmaz konserin ikinci bölümünde ise bu geceye özel hazırladığı repertuvarında yer alan Türk sanat müziği ve Türk pop müziğinin kült olmuş şarkılarını okudu.

GÜLDEN KARABÖCEK'E TAHTLI KARŞILAMA

Nefes kesen konserde Hande Yener, efsane sanatçı Gülden Karaböcek'i sahnesinde tahtla ağırladı. İkili tezahüratlarla unutulmayacak 'Dilek Taşı' ve 'Sürünüyorum' parçalarıyla düete imza atarak dakikalarca ayakta alkışlandı.

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Gülden Karaböcek, "Hande benim sevdiğim arkadaşım. Özellikle aradı ve beni davet etti. Sürpriz yapmak istedi, kıramadım" dedi. 'İdolsünüz, efsanesiniz' sözleriyle duayen sanatçıyı uğurlayan Yener, gönülleri fethetti.

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