Yolcu otobüsü seyir halindeyken yandı, otobüs kullanılamaz hale geldi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü alev aldı. Yolcuların bulunmadığı otobüs kullanılamaz hale geldi

KAYNAK: İHA
Yolcu otobüsü seyir halindeyken yandı, otobüs kullanılamaz hale geldi

Diyarbakır-Silvan'da bir yolcu otobüsünün motor kısmında meydana gelen yangın otobüsü kapladı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesi ile söndürülen yangın sonrasında otobüs kullanılamaz hale geldi.

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