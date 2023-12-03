Yolcu otobüsü seyir halindeyken yandı, otobüs kullanılamaz hale geldi

Diyarbakır-Silvan'da bir yolcu otobüsünün motor kısmında meydana gelen yangın otobüsü kapladı.
İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesi ile söndürülen yangın sonrasında otobüs kullanılamaz hale geldi.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü alev aldı. Yolcuların bulunmadığı otobüs kullanılamaz hale geldi
Diyarbakır-Silvan'da bir yolcu otobüsünün motor kısmında meydana gelen yangın otobüsü kapladı.
İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesi ile söndürülen yangın sonrasında otobüs kullanılamaz hale geldi.