Güldür Güldür oyuncusu Uğur Bilgin'den nişanlısıyla yeni paylaşım

Güldür Güldür adlı programda Mesut rolünde izlediğmiz Uğur Bilgin, Haziran ayının son günlerinde Sapanca'da görkemli bir törenle İrem Uslu'yla nişanlandı.

Nişan törenine dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bilgin kısa bir süre önce nişanlısıyla çekilmiş yeni bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

Birlikte çıktıkları bir yürüyüş sırasında çektiği özçekimi 'Nişanlikos' notuyla paylaşan ve kalp emojisi koyan Uğur Bilgin bu fotoğrafın altına çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Uğur'un takipçilerinden biri onun Güldür Güldür'de hayat verdiği Mesut Enişte tiplemesine göndermede bulunarak "İşte şimdi tam anlamıyla Mesut enişte oldu" yorumunu yaptı.