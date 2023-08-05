Güldür Güldür Show'da flaş ayrılık

10 yıldır ekranda olan BKM imzalı "Güldür Güldür Show" programında bir ayrılık yaşandı.

Güldür Güldür Show'da flaş ayrılık

“Güldür Güldür Show” programı 10 yıldır seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Güldür Güldür Show programında İrem Kahyaoğlu‘ndan sonra bir ayrılık daha yaşandı. Giray Altınok fenomen yapıma veda etti.

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Başarılı oyuncu blutv‘de yayınlanan ve büyük ilgi gören “Prens” dizisini çektiği MGX Film‘le 1 yıllık anlaşma imzaladı.

Başarılı senarist ve oyuncu Giray Altınok, capslere konu olan, çok beğenilen “Prens” dizisinin 2. sezonunu yazmaya başladı. Altınok, son olarak ayrıca “Ölümlü Dünya 2” filminin de kadrosunda yer aldı.

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