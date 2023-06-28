Güldür Güldür oyuncusu Uğur Bilgin'in nişanından yeni kareler ortaya çıktı. Gizemli nişanlısı merak edilmişti

Güldür Güldür Show'da hayat verdiği Mesut karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Uğur Bilgin dün nişanlandı. Oyuncunun nişan pozu sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Herkes gizemli nişanlıyı merak ederken yeni görüntüler ortaya çıktı. Uğur Bilgin'in nişanlısını adı da öğrenildi.

Güldür Güldür oyuncusu Uğur Bilgin'in nişanından yeni kareler ortaya çıktı. Gizemli nişanlısı merak edilmişti

10 yıldır ekranda olan Güldür Güldür Show'un Mesut'u Uğur Bilgin evlilik yolunda ilk adımı attı ve dün nişanlandı. Ünlü ismin nişan pozu sosyal medyayı salladı.

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Nişanlısının adını yazmayan Bilgin’in kiminle nişanlandığı sosyal medyada merak konusu oldu. Güzelliğiyle dikkat çeken gelin hanımın ismi sonunda öğrenildi.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bilgin’in adı İrem olan nişanlısıyla Sapanca’da aile arasında yapılan nişanından yeni görüntüler de ortaya çıktı.

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Uğur Bilgin'i Doğa Rutkay ve Ali Sunal başta olmak üzere birçok meslektaşı sosyal medya üzerinden tebrik etti.

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