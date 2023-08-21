Güldür Güldür Show kıtalar arası yolculuğa hazırlanıyor

Yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran ‘Güldür Güldür Show’ kıtalar arası yolculuk yaparak ABD ve Kanada seyircileriyle buluşmak için yola çıkıyor.

Güldür Güldür Show kıtalar arası yolculuğa hazırlanıyor

Yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran ‘Güldür Güldür Show’ kıtalar arası yolculuk yaparak ABD ve Kanada seyircileriyle buluşmak için yola çıkıyor. Dört farklı şehirde sahne almaya hazırlanan ekip kahkahalar eşliğinde izlenen skeçlerini bu kez ABD ve Kanada’da sahneleyecek.

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Her turnede seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Güldür Güldür Show,13 Eylül’de Washington DC’de, 15 Eylül’de New York City’de, 16-17 Eylül’de New Jersey’de, 22-23 Eylül’de ise Toronto’da olacak.

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