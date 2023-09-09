Güldür Güldür'ün yeni sezon çekiminden ilk görüntü

Bu yıl 11. sezonuna başlayacak olan Güldür Güldür,bundan önceki yıllarında olduğu gibi gündeme dair skeçleriyle öne çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni sezondaki kadrosuna dair sevenlerini heyecanlandıran programa dair ilk kare programın önemli isimlerinden Rüştü Onur Atilla'dan geldi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve kadrosunda yer aldığı programa dair bol miktarda paylaşımda bulunan Rüştü Onur Atilla, Güldür Güldür'ün 11. yılına dair dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İrem Kahyaoğlu ve Giray Altınok'un ayrılıklarıyla yeni sezona başlamaya hazırlanan programın jenerik çekimlerine dair mini bir videoyu takipçilerinin beğenisine sunan Rüştü Onur Atilla, paylaşımına "Yine mi jeneriğiz yine mi afiş?" notunu düştü.