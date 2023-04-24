Gülhatmi bitkisi zonaya iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan gülhatmi bitkisinin faydaları dikkat çekti.

İltihaplı bölgelerin daha hızlı toparlanmasına da destek olan hatmi çiçeği, bu özelliğiyle böbrek iltihabından zonaya (sinir ucu iltihaplanması) birçok ciddi sorunun çözümünde de olumlu etkiler oluşturuyor.

ZONA NEDİR?

Zona hastalığı, ağrılı kızarıklıklar şeklinde görülen, viral kaynaklı bulaşıcı bir sinir enfeksiyonudur. Zona hastalığı vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir, ancak birçok vakada gövdenin sol veya sağ tarafını saran tekli bir kabarcık şeridi olarak görünür.

GÜLHATMİ BİTKİSİ NEDİR?

Ebegümecigillerden; yaprakları geniş ve yuvarlak, çiçekleri büyük ve türlü renklerde olan bir süs bitkisidir.

HATMİ ÇİÇEĞİ NASIL KULLANILIR?

Hatmi çiçeğinin nerede bulunduğuna gelince, kendisine genel olarak aktarlardan kurutulmuş olarak ulaşmanız mümkün.

Hatmi çiçeğini nasıl tüketeceğiz diye düşünenler için en kolay ve en etkili yol kurutulmuş hatmi çiçeği çayı hazırlamak oluyor.

Peki hatmi çiçeği çayı nasıl demlenir dersiniz? Aslında klasik bitki çaylarından çok da farklı değil. Suyu güzelce kaynatıyor ve hemen ardından içine kurutulmuş hatmi çiçeklerini ilave ediyorsunuz. Bu şekilde 10 dakika kadar bekliyor ve demlendikten sonra süzerek afiyetle içebiliyorsunuz. 1 bardak sıcak su için yaklaşık 5-6 adet kurutulmuş hatmi çiçeği kullanabilir, 1 litreyi dolu dolu bir avuç hatmi çiçeği ile demleyebilirsiniz.

Dilerseniz ve çayın tadını güzelleştireceğini düşünüyorsanız tarçın gibi ferah, kan şekerini düzenleyen malzemeleri de hatmi çiçeği çayı tarifinize ekleyebilirsiniz.