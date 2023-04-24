Gülhatmi bitkisi hazımsızlığa iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan hazımsızlığa iyi gelen gülhatmi bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Gülhatmi bitkisi hazımsızlığa iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan gülhatmi bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Gülhatmi bitkisi sindirim sisteminin sağlıkla çalışmasına destek olduğundan hazımsızlık, gaz sancısı gibi problemler yaşayanlara da önerildi.

HAZIMSIZLIK NEDİR?

Dispepsi (hazımsızlık), çoğu zaman yemek yemeye bağlı olarak gelişse de bazı durumlarda enfeksiyonlar veya kullanılan birtakım ilaçlara bağlı şekilde de ortaya çıkabilen karnın üst bölgesindeki ağrı ve şişkinlik hissidir.

HATMİ ÇİÇEĞİ NASIL KULLANILIR?

Hatmi çiçeğinin nerede bulunduğuna gelince, kendisine genel olarak aktarlardan kurutulmuş olarak ulaşmanız mümkün.

Hatmi çiçeğini nasıl tüketeceğiz diye düşünenler için en kolay ve en etkili yol kurutulmuş hatmi çiçeği çayı hazırlamak oluyor.

Peki hatmi çiçeği çayı nasıl demlenir dersiniz? Aslında klasik bitki çaylarından çok da farklı değil. Suyu güzelce kaynatıyor ve hemen ardından içine kurutulmuş hatmi çiçeklerini ilave ediyorsunuz. Bu şekilde 10 dakika kadar bekliyor ve demlendikten sonra süzerek afiyetle içebiliyorsunuz. 1 bardak sıcak su için yaklaşık 5-6 adet kurutulmuş hatmi çiçeği kullanabilir, 1 litreyi dolu dolu bir avuç hatmi çiçeği ile demleyebilirsiniz.

Dilerseniz ve çayın tadını güzelleştireceğini düşünüyorsanız tarçın gibi ferah, kan şekerini düzenleyen malzemeleri de hatmi çiçeği çayı tarifinize ekleyebilirsiniz.

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