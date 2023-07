Domuzlar ve yavruları, sokaklarda ve çöp konteynerlerinde yiyecek arayışına girdi. Bazı vatandaşlar, domuzları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Bir vatandaşın Güllük’e inene domuzları elleri ile beslemesi telefon kameralarına an be an yansıdı.

Öte yandan bir köpeğin bu olayı meraklı gözlerle izlemesi ise ilginç görüntüler oluşturdu.