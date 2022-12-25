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Şarkıcı Güllü'den Aleyna Tilki ve annesine sert sözler

Şarkıcı Güllü, Aleyna Tilki ve annesi Havva Öztel'i topa tuttu "Taklitler aslını yaşatır. Kızı Aleyna Tilki gibi annesi de bir balon" dedi.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 09:50
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Şarkıcı Güllü, Aleyna Tilki ve annesi Havva Öztel'i sert sözlerle eleştirerek ''Taklitler aslını yaşatır'' dedi

Şarkıcı Güllü'den Aleyna Tilki ve annesine sert sözler
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Şarkıcı Güllü bir hafta önce seslendirdiği "Unutamazsın Beni" isimli Yıldız Tilbe imzalı şarkıyı tüm dijital platformlardan hayranlarının beğenisine sunmuştu.

ÖNCE ALEYNA TİLKİ'YE "BALON" DEDİ

Çalışmasıyla basında geniş yer bulan Güllü, katıldığı bir televizyon programında Aleyna Tilkiyi de topa tutmuş, "Beş sene sonra Aleyna Tilki diye biri olmayacak. O bir balon demişti. "Tüm bu yaşananların ardın Aleyna Tilki'nin şarkıcılığa adım atan annesi Havva Öztel'den karşı hamle geldi.

ELEŞTİRİDEN HAVVA ÖZTEL DE NASİBİNİ ALDI

Öztel, kızını topa tutan Güllü'nün seslendirdiği "Unutamazsın Beni" isimli şarkıyı bir hafta sonra bu kez kendisi seslendirdi. Bu durumu gören Güllü, "Taklitler aslını yaşatır, kızı Aleyna Tilki gibi annesi de bir balon. Kızı beş sene sonra annesi de iki sene sonra kaybolur." yorumunda bulundu.

Kaynak Snop Magazin

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