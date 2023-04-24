Gülse Birsel'den 'gülümse'ten çocukluk anısı. Evet güzel kardeşim kaza kurşunuyum

Son olarak bir dijital platform için Yılbaşı Gecesi adlı filmini yayınlayan Gülse Birsel, sosyal medya hesabını meslektaşları kadar aktif kullanmayan bir isim. Birsel bir süredir devam eden sessizliğini bir çocukluk anısı paylaşımı için bozdu.

Gülse Birsel'den 'gülümse'ten çocukluk anısı. Evet güzel kardeşim kaza kurşunuyum

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, renkli kişiliğiyle dikkat çeken bir isim.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmasa da yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan başarılı isim bu defa 23 Nisan'a dair bir paylaşımda bulundu ve takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü.

"GÜLÜMSE DENDİĞİ İÇİN..."

Gülümserken görüldüğü bir aile fotoğrafı üzerine çocukluk yıllarına dair satırlar yazan Gülse Birsel, dikkat çeken benzetmelerde de bulunduğu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Dişlerini göstererek gülümse” dendiği için birkaç yıl böyle ısıracak gibi poz verdim. Çünkü çocukluk böyledir. Ne istendiğini tam anlamazsın, sürekli düşersin, yanlışlıkla saçını yakarsın (yaptım), arka arkaya 10 muz yiyip mideni bozarsın (yaptım), arkadaşlarınla sürekli kavga edip hemen sarılıp barışırsın, çok konuşursun, çok gürültü yaparsın ve sürekli arkanı toplayacak biri gerekir.

gulse-birsel-ic.jpg

Çocukluk sarhoşluğa benzer yani. Ve ikisi de müthiş ve berbattır. İkisinin de en iyi tarafı kısa sürmesidir.

İlla sorulacak: Fotoğraftakiler bir bayram günü annem, babam, abim ablam ve ben. Evet güzel kardeşim kaza kurşunuyum. 4 erişkin yıllarca benimle uğraştı ve benim açımdan harikaydı!

Ülkemdeki çocukların her biri en az benim kadar güzel bir çocukluk geçirsin istiyorum. Geleceğe dair, güneşli günlere dair hayallerim var. Ve herkes akıllı olsun, hayal kırıklığını hiç sevmem!"

Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Üç otomobile çarptı, olay yerinden kaçtı Yaşam
Üç otomobile çarptı, olay yerinden kaçtı
Alkollü sürücü bariyere çarptı Yaşam
Alkollü sürücü bariyere çarptı
CHP'li milletvekili trafik kazası geçirdi Yaşam
CHP'li milletvekili trafik kazası geçirdi
Akaryakıt istasyonuna girmek için yavaşlayan tıra hafif ticari araç çarptı Yaşam
Akaryakıt istasyonuna girmek için yavaşlayan tıra hafif ticari araç çarptı
Yeni Zelanda'da 7 büyüklüğünde deprem Dünya
Yeni Zelanda'da 7 büyüklüğünde deprem
Ara tatil bitti. Okul zili bugün çalacak Yaşam
Ara tatil bitti. Okul zili bugün çalacak
Erdoğan'dan enflasyon sıkıntısı itirafı. Altı gün sonra kabullendi Siyaset
Erdoğan'dan enflasyon sıkıntısı itirafı. Altı gün sonra kabullendi