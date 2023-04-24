Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, renkli kişiliğiyle dikkat çeken bir isim.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmasa da yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan başarılı isim bu defa 23 Nisan'a dair bir paylaşımda bulundu ve takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü.

"GÜLÜMSE DENDİĞİ İÇİN..."

Gülümserken görüldüğü bir aile fotoğrafı üzerine çocukluk yıllarına dair satırlar yazan Gülse Birsel, dikkat çeken benzetmelerde de bulunduğu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Dişlerini göstererek gülümse” dendiği için birkaç yıl böyle ısıracak gibi poz verdim. Çünkü çocukluk böyledir. Ne istendiğini tam anlamazsın, sürekli düşersin, yanlışlıkla saçını yakarsın (yaptım), arka arkaya 10 muz yiyip mideni bozarsın (yaptım), arkadaşlarınla sürekli kavga edip hemen sarılıp barışırsın, çok konuşursun, çok gürültü yaparsın ve sürekli arkanı toplayacak biri gerekir.

Çocukluk sarhoşluğa benzer yani. Ve ikisi de müthiş ve berbattır. İkisinin de en iyi tarafı kısa sürmesidir.

İlla sorulacak: Fotoğraftakiler bir bayram günü annem, babam, abim ablam ve ben. Evet güzel kardeşim kaza kurşunuyum. 4 erişkin yıllarca benimle uğraştı ve benim açımdan harikaydı!

Ülkemdeki çocukların her biri en az benim kadar güzel bir çocukluk geçirsin istiyorum. Geleceğe dair, güneşli günlere dair hayallerim var. Ve herkes akıllı olsun, hayal kırıklığını hiç sevmem!"