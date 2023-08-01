Gülse Birsel Sadrazam şoku yaşadı

Twitter’da Sadrazam torunun olduğunu sonradan öğrenen ve Çesme’nin yarısının kendisine ait olduğunu iddia eden 43 yaşındaki Nilüfer Bozbağ çok konuşuldu.

BENZERLİK YÜZÜNDEN ORTALIK KARIŞTI

Bozbağ’ın Gülse Birsel’in “Aile Arasında’ filminde canlandırdığı Mihriban karakterine benzerliği yüzünden ünlü oyuncu Twitter’da trend oldu.

“DEDELERİM SADRAZAM DEĞİL, İSTİKLAL SAVAŞI GAZİSİ”

İsmini Twitter trendlerde gören Gülse Birsel, konuyla ilgili paylaşım yaparak duruma açıklık getirdi. “Merak edenlere açıklayayım: Hanımefendinin, “Aile Arasında’daki” Mihriban karakterime benzerliği yüzünden sabahtan beri tt’de 1 numarayım! Dedelerim sadrazam değil İstiklal Savaşı gazisi. Çeşme’nin yarısı benim değil, evim bile yok. Çalışıp kazanıp alabilirim. Hanımefendiye de aynısını tavsiye ederim.”