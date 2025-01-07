Gümüş son üç haftanın zirvesini gördü

ABD doları üzerindeki baskılar ve Çin’in ekonomi politikalarındaki iyimserlik, gümüş fiyatlarının yükselişine ivme kazandırdı. Salı günü ons başına 30 doların üzerine çıkan gümüş fiyatları, son üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artış, ABD’den gelen yeni yönetimin tarifelerde daha hedefli bir yaklaşım benimseyebileceği söylentilerinin ardından gerçekleşti. Ancak, bu haberler Donald Trump tarafından yalanlandı ve piyasada temkinli bir duruşa yol açtı.

ABD’de Başkanlık koltuğunu devralmaya hazırlanan Trump yönetiminin politikaları, yatırımcılar için belirsizlik yaratmaya devam ediyor. Özellikle bu hafta açıklanacak ABD iş gücü piyasası verileri, doların yönü ve Federal Rezerv’in para politikaları üzerindeki etkileri açısından kritik bir rol oynuyor. Güçlü bir istihdam verisi, doların değer kazanmasına ve gümüş fiyatlarında aşağı yönlü bir baskıya neden olabilir.

Gümüş fiyatlarında yükseliş beklentileri sürüyor

ÇİN’İN POLİTİKA HAMLELERİ DESTEK SAĞLIYOR

Dünyanın en büyük gümüş tüketicisi olan Çin’deki ekonomik gelişmeler de fiyatlara destek sağlıyor. Pekin hükümeti, ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla daha proaktif makroekonomik politikalar uygulayacağını ve faiz oranlarını düşüreceğini açıkladı. Bu hamleler, küresel ekonomik toparlanmaya duyulan güveni artırarak gümüş talebini destekliyor.

Çin’in büyüme hamleleri, yalnızca gümüş değil, diğer değerli metaller ve emtia piyasaları üzerinde de olumlu bir etki yaratıyor. Ekonomik faaliyetlerin artması, sanayiye olan talebi yükselterek metallerin değer kazanmasına neden oluyor. Bu süreçte, Pekin’in aldığı kararların uygulama hızı ve kapsamı dikkatle takip ediliyor.

Gümüş 30.74 dolar seviyesini test ediyor

YATIRIMCILAR DİKKATLİ BEKLEYİŞTE

Piyasa analistleri, yatırımcıların bu süreçte daha temkinli bir duruş sergilediğine dikkat çekiyor. ABD’den gelen karmaşık sinyaller ve Çin’in ekonomik politikalarındaki yenilikler, fiyatlarda kısa vadeli dalgalanmalara yol açabilir. Gümüş gibi değerli metaller, genellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak tercih edildiğinden, bu süreçte yatırımcı ilgisinin yüksek olması bekleniyor.

ABD ve Çin arasındaki ekonomik gelişmeler, gümüş fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor. Özellikle ABD’nin faiz politikaları, doların performansı ve Çin’in ekonomik büyüme planları, gümüşün gelecekteki seyrini şekillendirecek en önemli faktörler arasında yer alıyor.

Gümüş yine rekor kırdı