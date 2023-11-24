Gümüşhane'de silah ticareti operasyonu:5 tutuklu

Gümüşhane’de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan silah ticareti operasyonunda 5 kişi tutuklandı, çok sayıda malzemeye el konuldu.

KAYNAK: İHA
Gümüşhane'de silah ticareti operasyonu:5 tutuklu


Alınan bilgiye göre Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen silah ticareti soruşturması kapsamında 10 şüpheliye 17 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tüfek,3 adet ruhsatsız silah, 385 adet tabanca fişeği, 58 adet tüfek fişeği ve 2-3 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüphelinin 5’i ifadeleri sonrası serbest bırakılırken K.O, H.D, S.D, M.Z. ve M.Z isimli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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