Kamyon ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Gümüşhane’de kavşaktan çıkan kamyon ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari araç içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 10.35 sıralarında Gümüşhane’nin merkeze bağlı Tekke köyünde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Tekke köyünden Gümüşhane istikametine gitmekte olan Muzaffer Köz idaresindeki 29 DL 073 plakalı hafif ticari araç ile kavşaktan yola çıkan Muhammet Ceylan yönetimindeki 08 AAV 069 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlar savruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 29 DL 073 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Muzaffer Köz ile yanında yolcu olarak bulunan Miyase Köz ve araç içerisinde bulunan diğer 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılırken kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol yapılan çalışmalar neticesinde tekrar açıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.



(Kaynak: İHA)