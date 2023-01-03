Ömrü 15 yıl daha uzatmanın sırrını buldular

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri’de dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Bu araştırmaya göre günde 8 bardak su içenlerin daha geç yaşlanarak insanların yaşamlarını uzadığının gün yüzüne çıkması heyecanlandırdı.

Yapılan araştırmada çok su içmenin 30’lu yaşların üzerinde yaşlanmayı yavaşlattığını ortaya çıkarırken az su tüketen bireylerde kronik hastalık oluşumu riskinin de yüzde 64 daha fazla olduğunu dile getirdi.

15 YILA KADAR UZAYABİLİYOR

Araştırmayı yürüten Dr. Natalia Dmitrieva, şu ifadeleri kullandı:

“Bu sonuçlar belli miktarda su içmenin yaşlanmayı yavaşlattığını ve hastalıksız ve daha uzun bir hayata olanak sağladığını gözler önüne seriyor”

30’lu yaşların üzerindeki 11 binden fazla bireyin kan değerlerini inceleyen ve bunları su tüketimine göre mercek altına alan uzmanlar daha az su içenlerin daha erken yaşamını yitirdiğini dile getirdi.

Araştırma sonucunda su tüketimi düzenli ve yüksek olan bireylerin ömürlerinin 15 yıla kadar uzayabildiği de bildirildi.