Gündüz sefası çiçeği herkeste görülen iki hastalığı bitiriyor

Sağlıklı bir yaşam sürmek isteyen insanlar, doğal gıdalara yönelmekte ve çeşitli bitkilerin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini keşfetmeye devam etmekte.

Bu bitkiler arasında gündüz sefası çiçeği de önemli bir yer tutmakta.

İnsanlarda genelde görülen kabızlığı gideren hazmı kolaylaştıran gündüz sefası çiçeği dikkat çekti.

Gündüz sefası çiçeği nedir?

Çitsarmaşığıgiller familyasından, herdem yeşil kalan çalıdır. 250 den fazla türü bulunan kahkaha çiçekleri genelde Akdeniz kıyılarında olmak üzere, yurdumuzda tabii olarak yetişmektedir.

Çabuk büyüyen bu bitkiler yaklaşık 1 m. ye kadar boylanırlar. Bir kaç santim olan çiçekleri çok büyük olmamalarına rağmen ilkbahar sonundan sonbahar başına kadar uzun süre açık kaldıklarından değerlidirler. Çiçeklerinin uçları mavi çizgili beyazdır.

Kabızlık nedir?

Tıpta konstipasyon olarak anılan kabızlık, dışkı yaparken zorlanılmasına neden olan, bağırsak hareketlerinin sıklığının azalıp, bağırsak hareketinin haftada 3'den az olması olarak tanımlanır. Dışkılama güçlüğü, dışkının tam boşalamaması, ağrılı dışkılama ve şişkinlik gibi rahatsızlık hissettiren sonuçları olan kabızlık, yaygın olarak yaşanabilen bir durumdur. Kabızlık bazen tıkayıcı tipte bazen de bağırsak hareketlerinde yavaşlama olarak görülebilmektedir.

Kabızlık belirtileri nelerdir?

Dışkılama sıklığının haftada 3 altına düşmesi

Dışkının büyük, kuru ve sert olması

Dışkıyı çıkartırken zorlanma ve ağrı yaşanması

Karın ve mide ağrısı yaşanması

Dışkı çıkartıldığı halde bağırsaklarınızı tam olarak boşaltmadığının hissedilmesi

Şişkinlik hissine bağlı iştah kaybı