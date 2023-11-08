Güneş kremini sakın böyle kullanmayın. Öldürüyor

Habertürk’ün Independent’ten çevirdiği habere göre; Bilim insanları, güneş kremi kullananların güneşe daha fazla maruz kaldıklarını ve yeterli miktarda krem sürmediklerini ortaya çıkardı.

Yapılan yeni bir çalışma, birçok kişinin güneşte fazla kalırken yeterli koruyucu kıyafet giymediğini veya güneş kremi yenilemediğini gösterdi.

Ürünlerin, insanlara yanlış bir güven duygusu verebileceği belirtildi.

GÜNEŞ KREMİ PARADOKSU OLUŞTURUYOR

Cancers dergisinde yayınlanan bir çalışma, güneş koruyucu kullanımının artmasına rağmen, melanom ve cilt kanseri vakalarının da dünya çapında arttığını ortaya koydu. Bu duruma “güneş koruyucu paradoksu” denildi.

BRONZLAŞMAK İÇİN BAHANE OLARAK KULLANILIYOR

Çalışmanın yazarlarından McGill Üniversitesi’nden Ivan Litvinov “Sorun şu ki, güneş koruyucu bronzlaşmak için bir ‘bahane’ olarak kullanılıyor. İnsanlar, bir hastalığı önlemek için tasarlanmış bir ürün kullandıklarında, cilt kanserinden korunduklarını sanıyorlar” dedi.

Çalışmanın sonuçlarında, cilt kanserinin en saldırgan türlerinden biri olan melanomun sık görüldüğü Kanada’da yaşayanların, güneş koruyucu kullandıkları ve daha fazla güneşe maruz kaldıkları belirlendi.

Bilim insanları, bu güneş koruyucu paradoksunu dikkate alarak, güneşten korunma ve cilt kanserini önleme konusunda bilinçlendirme yapılması gerektiğini vurguladılar.

