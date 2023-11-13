Güneş adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Güneş isminin anlamını araştırıyor. Peki, Güneş ne demek? Güneş isminin anlamı nedir?

GÜNEŞ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Güneş ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Güneş ışınlarının ve ısısının etkilediği ortam.

- Gezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve ısı veren büyük gök cismi.

GÜNEŞ İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Güneş ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Güneş adını koymak caizdir.